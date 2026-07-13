Студенты из четырех стран приехали работать в клиники Томской области

Студенты получат необходимые практические знания и опыт. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Более ста студентов-медиков из России, Беларуси, Казахстана и Индии присоединились к коллективам пяти ведущих медицинских учреждений Томска в рамках проекта «Томич». Об этом сообщили в правительстве региона.

До 23 августа будущие врачи будут задействованы как в стационарах, так и в амбулаторном звене. Им предстоит выполнять обязанности санитаров, младших медицинских сестер, фельдшеров, операторов ввода данных, лаборантов и разнорабочих в отделениях кардиологии, анестезиологии-реанимации, пульмонологии, терапии и хирургии.

В текущем году проект объединил будущих специалистов не только из одиннадцати регионов России, в том числе Воронежской, Новгородской, Ростовской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, но и из зарубежных стран. Депутат Государственной думы от Томской области, председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев подчеркнул: «Ребята получают практический опыт, понимание ответственности, командной работы и значимости выбранной профессии. Для Томской области важно принимать такие проекты: они помогают молодым специалистам расти, а медицинским учреждениям — получать поддержку в период летнего сезона».

В прошлом году на летнюю подработку в областной центр приезжали восемьдесят пять студентов-медиков из десяти регионов России, которые пополнили штат четырех государственных медучреждений. Рост числа участников свидетельствует о растущем интересе молодежи к практической работе в системе здравоохранения Сибири.

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