Более десяти рабочих профессий бесплатно освоят жители Томской области

Томичей пригласили на ярмарку вакансий Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовал масштабный набор на бесплатное обучение по программам профессиональной подготовки. Как сообщили в областном правительстве, инициатива направлена на поддержку местных жителей, желающих освоить новую специальность или повысить квалификацию.

Участники проекта могут выбрать курсы сварщика, повара, швеи, тракториста, животновода, оператора беспилотных авиационных систем и педагога дополнительного образования. Также доступна переподготовка водителей категорий С и В на категорию D, подготовка электромонтеров, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Занятия организованы на базе ведущих колледжей и техникумов региона, в том числе Томского индустриального, механико-технологического и коммунально-строительного техникумов. Обучение также проходит в Томском государственном педагогическом колледже, колледже гражданского транспорта, колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг, экономико-промышленном и аграрном колледжах. Кроме того, к программе присоединились учебные заведения в Северске, Колпашеве, Кожевникове и Асино.

Программа открыта для различных категорий граждан, в том числе безработных, лиц старше пятидесяти лет, женщин в декрете и неработающих матерей с детьми до семи лет. Бесплатное обучение также доступно для молодежи в возрасте до тридцати пяти лет, людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий и членов семей погибших защитников.

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