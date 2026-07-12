Кирпич и дерево лидируют при строительстве Томской области

При этом 24% от введенного жилья занимают высотки Фото: Алексей ФОКИН.

По итогам пяти месяцев 2026 года в Томской области ввели в эксплуатацию 600 зданий различного назначения. Согласно данным официальной статистики, из них 558 объектов относятся к жилому фонду, а 42 — к нежилому. Об этом сообщили в Союзе строителей Томской области.

В общей структуре введенных нежилых зданий большую часть заняли коммерческие объекты — 38 процентов. На сельскохозяйственные строения пришлось 9,5 процента, на административные — 7 процентов, на промышленные — 5 процентов.

На жилищное строительство пришлось 101,9 тысячи квадратных метров введенных площадей, при этом 50,2 тысячи квадратов были введены непосредственно населением.

Наиболее массовым сегментом по квадратуре стали двухэтажные дома — 33,6 процента от общей площади, и одноэтажные — 27,8 процента. За ними следуют здания высотой 17 и более этажей — 21,4 процента, и десятиэтажки — 16,1 процента.

По материалу стен лидируют кирпич — 34,3 процента, дерево — 26,8 процента, и блоки — 12,4 процента. На железобетонные панели пришлось 5 процентов введенных площадей.

Рост объемов индивидуального жилищного строительства и преобладание традиционных материалов свидетельствуют об устойчивом спросе на загородное жилье и сохранении региональных строительных традиций в Томской области.

Ранее издание «Сибдепо» сообщило, что в Кемерове вокруг одной из самых обсуждаемых строек возникли новые вопросы.

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