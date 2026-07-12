Ливень второй раз за неделю затопил Новокузнецк

Ливень не прекращается вторые сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Соседнем с Томском региона уже второй раз за неделю случился погодный коллапс. Уже через несколько минут после начала дождя жители опубликовали в соцсетях кадры с затопленными улицами, машинами и трамваями, которым приходилось буквально пробираться через огромные лужи. Как сообщает издание Sibdepo, вечером 11 июля Новокузнецк оказался под водой.

Одним из самых обсуждаемых мест стал проспект Ленина. По словам горожан, после ливня «поплыла» добрая половина города. «Кузня снова затонула! Великое Новокузнецкое море раскинуло свои величавые берега», — иронизируют местные жители в сетях.

Это уже второй крупный потоп за неделю. После сильных дождей 6 и 7 июля коммунальные службы откачивали воду сразу в нескольких проблемных точках, в том числе на улицах Хлебозаводской, Транспортной, Лазо, Моховой, Дузенко, День Шахтера, на местном проезде проспекта Дружбы и перекрестке Кутузова — Сеченова. Ранее представители коммунальных служб признавали, что существующая ливневая канализация не справляется с большим количеством осадков, а откачка воды дает лишь временный эффект.

Под новыми публикациями местные жители вновь задаются одним и тем же вопросом: если дороги в городе активно ремонтируют и реконструируют, почему после каждого сильного дождя Новокузнецк снова превращается в настоящее море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погодный кульбит в Томске: Как выглядит сибирское «лето на паузе»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru