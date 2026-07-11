Из-за порывистого ветра температура воздуха ощущается как +16...+17 градусов. Фото: Марина Лукина

Весь июнь и первую декаду июля томские улицы плавились от зноя, столбики термометров упорно перешагивали за отметку +30°C. Сегодня, в субботу 11-го, ЦГМС зафиксировал перепад температурных значений. Резко похолодало до +20, что при порывистом ветре и вовсе ощущается как +16...+17. Небо почти весь день затянуто облаками, лишь изредка пропускает робкое солнце. Любопытно наблюдать за визуальным диссонансом: не все горожане успели мгновенно перестроиться. Кто-то сразу оделся по погоде, достав штаны, кофты с длинными рукавами и даже куртки. А кто-то так и выходит на улицу в шортах и майках. Как выглядит «лето на паузе» — по-настоящему прохладный день после затяжной жары — «КП-Томск» показывает в небольшом фоторепортаже.

Передышка после долгой изнуряющей жары. Фото: Марина Лукина

Середина лета неожиданно стала напоминать осень.

Ветер разбушевался. Фото: Марина Лукина

Эти парни показывают отличный пример: сейчас лучше одеваться по погоде, чтобы не простыть. Фото: Марина Лукина

Кто-то утеплился по полной, а кто-то лишь частично. Фото: Марина Лукина

Дама оказалась смелее многих: вышла в свет в легкой одежде. Фото: Марина Лукина

Смельчаки продолжают выходить на улицы в легонькой одежде. Фото: Марина Лукина

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Неплохая идея — прикрыть уши при прохладном ветре. Фото: Марина Лукина

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что мегациклон с ливнями из Центральной России не придет в Сибирские Афины.

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