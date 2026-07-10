Томский перевозчик погасил долг в 2 000 000 рублей после ареста 2 автобусов

Снять ограничения удалось только после оплаты исполнительского сбора и взносов в бюджета Фото: ФССП России по Томской области

Томская организация, занимающаяся пассажирскими и грузовыми перевозками, была вынуждена полностью погасить задолженность перед партнерами в размере более 2 000 000 рублей. Должник исполнил обязательства только после того, как судебные приставы наложили арест на его автопарк. Подробности рассказали в ФССП России по Томской области в пятницу, 10 июля.

В ходе работы над исполнительным производством сотрудник отделения судебных приставов по Советскому району Томска вынесла запрет на регистрационные действия в ГИБДД в отношении всего автопарка перевозчика, включающего автобусы и грузовые автомобили. Эта превентивная мера не позволила должнику продать либо передать имущество иным лицам до полного погашения долга.

Впоследствии пристав наложила физический арест на 2 автобуса ПАЗ. Чтобы не лишиться критически важной для бизнеса автотехники, руководство организации было вынуждено рассчитаться с партнерами напрямую. После этого кредиторы предъявили приставу документы, подтверждающие факт оплаты основного долга.

Однако арест с транспорта не был снят сразу после возврата 2 000 000 рублей партнерам. У организации долгое время оставались непогашенными обязательные страховые взносы и денежное взыскание в бюджет Российской Федерации за неуплату долга в добровольный срок. Сумма этих дополнительных обязательств составляла около 200 000 рублей. Именно по этой причине имущество продолжало оставаться под арестом.

Только после того, как на счета Федеральной службы судебных приставов поступила эта оставшаяся задолженность, ограничительные меры с 2 автобусов были окончательно сняты, и техника вернулась на маршруты. Своевременное применение мер принудительного исполнения остается действенным инструментом защиты интересов кредиторов и пополнения бюджетной системы.

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