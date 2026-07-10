Из Томской области в зону СВО отправили 80 тонн гуманитарного груза

Бойцам передали автомобили, квадрокоптеры и средства радиоэлектронной борьбы. Фото: Росгвардия

Сотрудники Управления Росгвардии по Томской области в рамках всероссийской акции «СВОих не бросаем» приняли участие в погрузке масштабной гуманитарной миссии регионального отделения «Опора России». В зону специальной военной операции отправилась колонна с критически важным грузом для передовой. Подробностями оправки поделились в Росгвардии Томской области.

К совместной работе присоединились более 40 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, ветераны боевых действий и волонтеры со всей области. Общий вес отправленной помощи превысил 80 тонн. В состав груза вошли автомобили, пиломатериалы для обустройства блиндажей и солдатского быта, а также технические средства, включая квадрокоптеры и комплексы радиоэлектронной борьбы. Кроме того, на фронт доставили маскировочные сети и личные посылки от родных, которые помогают спасать жизни и выполнять боевые задачи.

Координатор гуманитарной миссии Нина Губина с позывным «Сестренка» подчеркнула, что росгвардейцы работают с невероятной самоотдачей. По ее словам, вклад силовиков сложно переоценить, они выступают настоящей стеной, которая прикрывает спину волонтерам. Губина добавила, что работа плечом к плечу превращает любые препятствия в пыль, и выразила бесконечную благодарность за титанический труд и уникальную атмосферу единства.

Системная отправка конвоев из Томской области объединяет усилия государственных структур, общественных организаций и неравнодушных граждан. Передача специализированного оборудования и транспортных средств напрямую влияет на безопасность военнослужащих. Поддержка тыла остается важнейшим фактором, обеспечивающим выполнение боевых задач и поддерживающим моральный дух защитников родины на передовой.

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