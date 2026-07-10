В Томской области закрыли нелегальный реабилитационный центр в частном доме

После решения суда постояльцев распределили по семьям и официальным профильным учреждения Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Зырянского района Томской области через суд добилась прекращения деятельности частного реабилитационного центра в селе Цыганово. Надзорное ведомство выявило грубые нарушения законодательства, создававшие прямую угрозу жизни и здоровью людей, проходивших там курс адаптации. Об этом рассказали в пятницу, 10 июля, в самом надзорном ведомстве.

Проверка исполнения законодательства в сфере оказания услуг по социально-психологической реабилитации лиц с различными видами зависимостей выявила нелегальное учреждение. Установлено, что в обычном частном доме под вывеской реабилитационного центра круглосуточно проживали люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. При этом здание изначально не было предназначено для размещения подобных организаций. Объект полностью не отвечал жестким требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и нормам пожарной безопасности.

В связи с выявленными фактами прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием запретить деятельность опасного центра. Судебная инстанция согласилась с доводами надзорного органа и полностью удовлетворила заявленные требования, признав дальнейшую работу учреждения незаконной и опасной.

После прокурорского вмешательства и вступления решения суда в силу деятельность частного центра была окончательно прекращена. Судьба проживавших там людей была оперативно решена: часть постояльцев благополучно вернулась домой к своим семьям, а остальные граждане определены в официальные профильные учреждения, где им будет оказана квалифицированная и безопасная помощь.

Закрытие нелегальных реабилитационных центров остается важнейшей задачей надзорных и правоохранительных органов. Подобные теневые организации часто функционируют в неприспособленных жилых помещениях, где пациенты оказываются в условиях антисанитарии, без должного медицинского контроля и с регулярным нарушением их базовых прав. Своевременное выявление таких точек позволяет предотвратить трагедии и защитить уязвимые категории граждан.

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