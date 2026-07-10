В Томской области помощь травматологов потребовалась почти 2000 детям за год

Самым маленьким пострадавшим в этом сезоне стал 20-дневный младенец Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала летнего сезона в травматолого-ортопедическое отделение Больницы скорой медицинской помощи №2 обратились 1997 детей. Врачи отмечают рост специфических сезонных травм, связанных с активным отдыхом, купанием и катанием на средствах индивидуальной мобильности. Статистику сегодня, 10 июля озвучили в профильном ведомстве.

Из общего числа обратившихся 269 детей были госпитализированы в стационар, а 192 юным пациентам потребовалось хирургическое вмешательство. Ежедневно хирурги и травматологи БСМП №2 выполняют от 1 до 12 операций, причем 90% из них носят экстренный характер.

Главный внештатный детский травматолог департамента здравоохранения Томской области и заместитель главного врача БСМП №2 Михаил Титов рассказал, что летом к ним поступают дети с переломами верхних и нижних конечностей, черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга, рвано-ушибленными ранами и ожогами. Самым маленьким пациентом в этом сезоне стал 20-дневный малыш, которому диагностировали сотрясение мозга. Наиболее частыми причинами обращений становятся падения с велосипедов и самокатов, дорожно-транспортные происшествия с их участием, порезы и раны на пляжах, а также падения с высоты, включая деревья, гаражи и открытые окна.

Медики подчеркивают, что большинство детских травм можно предотвратить, и напоминают родителям основы летней безопасности. Взрослым необходимо повторить с детьми правила дорожного движения, объяснив опасность выезда на проезжую часть. При катании на самокатах, велосипедах или роликах на ребенка следует обязательно надевать шлем, наколенники и налокотники. На пляжах и в парках важно смотреть под ноги и не ходить босиком в незнакомых местах. У водоемов детей категорически нельзя оставлять без присмотра, а для плавания нужно использовать спасательные жилеты или нарукавники, запрещая нырять в непроверенных местах. В быту на окнах должны стоять замки или ограничители, использование электроприборов в ванной необходимо исключить, а нахождение детей возле огня, мангала или плиты требует строгого контроля.

Если травмы избежать не удалось, врачи дают четкий алгоритм действий. В легких случаях, таких как ушибы, порезы или закрытые переломы конечностей, ребенка следует самостоятельно доставить в травмпункт. При сложных травмах, включая открытые переломы, повреждения головы и позвоночника, а также при резком ухудшении самочувствия, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103. Круглосуточную специализированную помощь детям в Томске оказывают в БСМП №2 на улице Олега Кошевого, 72, где дежурят травматологи-ортопеды и детские хирурги.

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