Более 60 томских семей прошли репродуктивный скрининг по сертификату молодоженов

Свое репродуктивное здоровье семейные пары могут проверить абсолютно бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 61 молодая семья воспользовалась сертификатом молодоженов и бесплатно проверила репродуктивное здоровье в Областном перинатальном центре имени И.Д. Евтушенко. Подарочные сертификаты на комплексное обследование пары получают прямо при регистрации брака. Об этом рассказали сегодня в профильном ведомстве.

Скрининг включает консультации акушера-гинеколога и уролога-андролога, лабораторные исследования и УЗИ. По результатам обследования врачи выдают персональные рекомендации для каждого супруга. Проект помогает вовремя выявить заболевания и назначить лечение для последующего рождения здорового ребенка. При наличии медицинских показаний томское здравоохранение предлагает парам вспомогательные репродуктивные технологии, включая экстракорпоральное оплодотворение, которое проводится по полису обязательного медицинского страхования в рамках национального проекта «Семья».

Помимо специализированного сертификата, жители региона могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье в женских консультациях или поликлиниках по месту прикрепления. Данная опция доступна для возрастной группы от 18 до 49 лет. В 2025 году этой возможностью воспользовались 100 228 жителей Томской области. Благодаря федеральному нацпроекту в женских консультациях региона активно создаются службы по подготовке к рождению ребенка, а пациенткам предоставляется бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО. Развитие подобных инициатив играет ключевую роль в улучшении демографической ситуации и поддержке молодых семей на старте совместной жизни.

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