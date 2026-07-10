В Томской области до 31 июля продолжит действовать особый противопожарный режим

Штрафы для юридических лиц достигают 1 000 000 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Особый противопожарный режим в Томской области продлили до 31 июля. Ограничения сохраняются из-за высокой пожарной опасности и направлены на предотвращение новых возгораний, а также защиту населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщили с правительстве Томской области.

В период действия режима категорически запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесах, населенных пунктах, а также на территориях предприятий. Под строгий запрет попадают профилактические отжиги и выжигание сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения. Владельцам техники запрещается заправлять топливные баки при работающем двигателе, использовать неисправные машины, а также курить рядом с местами заправки. Кроме того, нельзя оставлять в неположенных местах горящие спички, окурки, горячую золу, стеклянную тару и загрязнять леса отходами, способными спровоцировать возгорание.

За нарушение требований пожарной безопасности введены существенно увеличенные штрафы. Для физических лиц взыскания составляют от 40 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц — от 60 000 до 90 000 рублей. Юридические лица за игнорирование правил безопасности будут обязаны выплатить от 600 000 до 1 000 000 рублей.

В регионе сохраняется крайне сложная лесопожарная обстановка. С 13 июня в Томской области действует режим чрезвычайной ситуации в лесах. По состоянию на 10 июля зарегистрировано 42 действующих лесных пожара, большинство из которых приходится на Верхнекетский район. Для тушения огня привлечены профильные специалисты, авиация и наземная техника, однако более 90% возгораний приходится ликвидировать вручную из-за труднодоступности территорий. Масштабы бедствия таковы, что дым от томских лесных пожаров уже достиг соседней Новосибирской области, где местные жители начали ощущать стойкий запах гари.

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