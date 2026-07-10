В Томской области возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на воде

Это уже 3-й трагический случай на водоемах региона за неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика на водоеме в Томском районе. Трагедия произошла днем 9 июля 2026 года, когда 2 детей купались в необорудованном месте без сопровождения взрослых.

Инцидент произошел на озере Малуха вблизи села Малая Михайловка. 5-летний и 9-летний мальчики зашли в воду слишком глубоко и начали тонуть. На помощь бросился случайный прохожий. Мужчине удалось вытащить на берег 9-летнего ребенка, однако спасти 5-летнего мальчика он не смог. Тело погибшего извлекли из воды позже.

По данному факту Следственный отдел по Ленинскому району Томска расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствию предстоит установить все обстоятельства трагедии и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за безопасность несовершеннолетних.

Купальный сезон в регионе омрачается чередой трагедий. Гибель мальчика на озере Малуха стала уже 3-м случаем смерти несовершеннолетних на водоемах Томской области за прошедшую неделю. Во всех 3 эпизодах дети находились у воды в полном одиночестве, без контроля со стороны родителей или опекунов.

Спасатели и правоохранительные органы в очередной раз призывают взрослых не оставлять детей без присмотра вблизи любых водных объектов. Необорудованные дикие пляжи таят в себе скрытую угрозу из-за непредсказуемого дна, холодных подводных течений и отсутствия спасательных постов, что делает купание смертельно опасным. Родителям рекомендуется выбирать только официальные зоны отдыха, где дежурят профессиональные матросы-спасатели и регулярно проводятся пробы воды.

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