Кардиологи Томской ОКБ спасли более 1000 жителей региона с начала года

Все высокотехнологичные операции проводятся бесплатно по ОМС. Фото: департамент здравоохранения Томской области

За первое полугодие 2026 года кардиологи Томской областной клинической больницы оказали помощь 1001 пациенту с заболеваниями системы кровообращения. Экстренная госпитализация потребовалась 920 жителям региона, остальные поступили по направлениям из поликлиник и районных больниц. Об этом 9 июля рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

Большая часть пациентов, а именно 732 человека, поступила в ТОКБ с острым коронарным синдромом — состоянием, при котором резко ухудшается кровоснабжение сердечной мышцы. У 75% из них врачи диагностировали инфаркт миокарда. Значительную долю среди обратившихся за помощью составляют люди старше 65 лет.

Лечение и профилактика заболеваний системы кровообращения проходят в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», главная цель которого — повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году.

С начала 2026 года врачи Томской областной клинической больницы провели 461 операцию ангиопластики и стентирования коронарных артерий. Также в отделении регулярно выполняется имплантация кардиостимуляторов при нарушениях ритма сердца. Все вмешательства проводятся по программам ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи, для пациентов они абсолютно бесплатны.

В регионе действует четкая схема маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом по линии скорой помощи. Жителей Томска и Томского района доставляют в НИИ кардиологии, а пациентов из отдаленных районов области — в ТОКБ. При необходимости для оперативной транспортировки тяжелобольных задействуются силы санитарной авиации, что позволяет спасать жизни даже в самых труднодоступных населенных пунктах региона.

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