Прокуратура Томской области обязала чиновников установить таблички для слепых

После прокурорского вмешательства права людей с ограничениями по зрению на безбарьерную среду были полностью восстановлены Фото: Алексей ФОКИН.

Асиновская городская прокуратура Томской области провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов и добилась устранения нарушений прав слепых и слабовидящих граждан. Прокурорское вмешательство потребовалось после того, как надзорное ведомство выявило отсутствие тактильных информационных табличек на зданиях ключевых социальных объектов в сельских поселениях района. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что на зданиях администраций 2 сельских поселений — Новониколаевского и Большедороховского, а также на доме культуры в селе Новониколаевка полностью отсутствовали тактильные информационные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Подобное бездействие чиновников и руководителей учреждений культуры грубо нарушало федеральное законодательство и фактически лишало людей с ограничениями по зрению возможности самостоятельно ориентироваться в общественных пространствах.

По итогам проверки прокуратура внесла соответствующие представления в адрес ответственных лиц. Все выявленные нарушения были оперативно устранены: права слепых и слабовидящих людей на безбарьерную среду полностью восстановлены, а объекты социальной инфраструктуры обеспечены необходимыми тактильными вывесками с дублированием информации шрифтом Брайля.

Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения и инвалидов по зрению является обязательным требованием федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Все здания органов власти, учреждений культуры, образования и здравоохранения должны быть оборудованы специальными тактильными указателями, контрастными маркировками и звуковыми маяками, позволяющими незрячим людям беспрепятственно получать необходимую информацию.

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