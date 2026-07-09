Томский агрохолдинг инвестирует 796 миллионов в строительство теплицы

Ежегодно здесь планируют выращивать до 3,5 млн тюльпанов и миллионы единиц рассады и зелени Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области стартовало строительство современного тепличного комплекса. Объем инвестиций в масштабный аграрный проект оценивается в 796 млн рублей, а общая площадь новых сооружений составит 1,7 гектара. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Новый объект будет разделен на 3 независимых отделения с разным микроклиматом, что позволит одновременно культивировать несколько видов растений. Согласно проектным мощностям, агрохолдинг сможет производить до 3,5 млн тюльпанов, 2 млн штук рассады цветов и овощей, а также 2,2 млн штук салатов и зеленых культур в год. На текущий момент на строительной площадке уже забиты сваи и активно ведется монтаж металлических конструкций.

Полноценный ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2026 года. После запуска новых площадей агрохолдинг приступит к реконструкции уже существующей инфраструктуры. В общей сложности в распоряжении предприятия находится 6 теплиц. Их предстоящая модернизация позволит значительно расширить зоны для выращивания огурцов и оптимизировать внутренние производственные процессы, обеспечив томичей еще большим объемом свежей местной продукции. Развитие тепличных хозяйств играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона и снижении зависимости от импортных поставок овощей и цветов.

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