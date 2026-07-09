В Томской области отменили 9-летний карантин по опасному вредителю картофеля

Россельхознадзор отменил карантин по золотистой картофельной нематоде Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 6 июля подписало приказ об отмене карантина по золотистой картофельной нематоде, который действовал в Томской области почти 9 лет. Лабораторные исследования подтвердили полное уничтожение очага опасного вредителя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Очаг вредителя был впервые обнаружен в 2017 году на участке в селе Нарга Молчановского района. После этого на территории площадью более 314 гектаров ввели строгий карантинный режим и начали комплекс мероприятий по уничтожению нематоды. Специалисты ежегодно обследовали участок, отбирали пробы почвы и направляли их на тщательную лабораторную проверку. Последние исследования показали, что жизнеспособных яиц и личинок золотистой картофельной нематоды в грунте больше нет.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что главным критерием установления факта ликвидации очага явилось полное отсутствие карантинного объекта в течение 6 лет подряд.

Золотистая картофельная нематода считается 1 из самых опасных вредителей картофеля и других пасленовых культур. Микроскопические черви поражают корневую систему растений, что приводит к значительному снижению урожайности и ухудшению качества клубней. Вредитель крайне живуч и быстро распространяется вместе с зараженной почвой, посадочным материалом, сельскохозяйственной техникой и тарой.

Снятие карантина позволит местным аграриям вновь полноценно использовать земельные участки для выращивания картофеля без жестких фитосанитарных ограничений. Своевременное выявление и ликвидация подобных очагов играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона и защите аграрного сектора от масштабного заражения посевов.

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