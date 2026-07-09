Уже второй выпускник из Томской области сдал ЕГЭ на 200 баллов

В 2026 году 2-м мультистобалльником Томской области стал ученик лицея при ТПУ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области подводят итоги кампании по сдаче единого государственного экзамена. 2-м мультистобалльником региона в 2026 году стал ученик лицея при ТПУ, а всего максимальные оценки по отдельным дисциплинам получили 44 выпускника. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Мультистобалльниками в этом сезоне стали выпускница Парабельской гимназии Полина Арестова, получившая по 100 баллов по физике и русскому языку, а также ученик лицея при ТПУ Антон Шахматов, набравший максимум по математике и информатике. Больше всего стобалльных результатов зафиксировано по химии, где этот экзамен на 100 баллов сдали 10 человек. Еще 9 выпускников получили максимальный балл по математике, 8 школьников отличились по русскому языку, 7 — по физике, 5 — по литературе, 4 — по географии и 2 — по информатике. По 1 стобалльному результату зарегистрировано по истории и биологии.

Максимальные результаты показали школьники из Томска, Северска, Колпашевского, Чаинского, Парабельского и Томского районов. Из общего числа стобалльников 37 человек являются выпускниками текущего года, а еще 5 окончили школу ранее. Кроме того, 100 баллов по русскому языку получила ученица 10 класса, досрочно освоившая школьную программу.

В регионе также зарегистрировано 2168 высокобалльных результатов в диапазоне от 81 до 99 баллов. Если не учитывать русский язык и профильную математику, больше всего таких оценок приходится на информатику, физику и биологию, а меньше всего — на китайский язык.

Среди образовательных учреждений лидером по числу высокобалльных результатов стал лицей при ТПУ, где их насчитали 256. Далее следуют Гуманитарный лицей, где зафиксировали 156 результатов, Сибирский лицей с 93 и школа «Перспектива» с 89. Среди муниципалитетов, не считая Томска, где сосредоточено 65% всех высокобалльных результатов региона, лидируют Северск, где отмечено 165 результатов, областные образовательные организации с 83, Колпашевский район с 60 и Стрежевой с 47. Высокие показатели свидетельствуют о качественной подготовке томских школьников и высоком уровне преподавания в опорных образовательных учреждениях региона.

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