Семья из Стрежевого получила 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

Победители 2 сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» получили сертификат. Фото: телеграм-канал Владимира Мазура

Семья Павленко из Стрежевого стала победителем 2 сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное». За победу в масштабном состязании, которое проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Семья», томичи получили сертификат на 5 000 000 рублей. Подробности рассказали в профильном департаменте.

В финальных испытаниях Томскую область представляли 5 семей. На протяжении 4 дней участники выполняли сложные оценочные задания, обсуждали культурный код России и знакомились с семьями из других регионов. Конкурсные этапы были специально разработаны для проверки эрудиции, смекалки и умения работать в единой команде. Участники показывали, насколько слаженно дети и родители могут слышать и понимать друг друга, что является важнейшим условием настоящей семейной гармонии.

По итогам напряженной борьбы именно семья Павленко удостоилась главного приза — сертификата на 5 000 000 рублей, который можно направить на улучшение жилищных условий. Остальные 4 томские семьи, успешно дошедшие до финала, также не останутся без наград и получат сертификаты на увлекательные семейные путешествия по России.

Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» направлен на укрепление традиционных ценностей и поддержку активных семей со всей страны. Участие в подобных масштабных проектах позволяет семьям не только обменяться уникальным опытом воспитания и решить насущные бытовые вопросы благодаря крупным денежным сертификатам, но и стать частью большого всероссийского сообщества единомышленников. Развитие таких инициатив играет важную роль в формировании позитивного образа многодетных и активных семей в обществе.

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