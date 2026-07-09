В Томске на проспекте Ленина и улице Пирогова уложили новый асфальт

Комплексный ремонт охватил сразу несколько ключевых участков городской инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжаются масштабные работы по обновлению улично-дорожной сети. За минувшие сутки дорожные службы уложили тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия на главных магистралях города и приступили к активному благоустройству пешеходных зон. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Интенсивные работы развернуты на проспекте Ленина. Специалисты уже уложили верхний слой асфальта на площади почти 2000 кв. м. Параллельно ведется подготовка прилегающих зон: дорожники проводят фрезерование съездов и примыканий, обработав 190 кв. м старого покрытия для последующего выравнивания.

На улице Пирогова полностью завершены работы по выравниванию основания. В минувшие дни здесь уложили 4300 кв. м выравнивающего слоя асфальта. Кроме того, на этом участке активно ведется ремонт тротуаров, где рабочие сейчас укладывают новую плитку. Обновление пешеходных зон также продолжается в переулке Кустарном, что делает передвижение по городу более комфортным и безопасным.

Большой объем подготовительных работ выполнен и на других участках городской инфраструктуры. На улице Кулагина дорожники провели фрезерование на площади 2132 кв. м, а в Мариинском проезде аналогичные работы затронули 2400 кв. м. На улице Набережной реки Озера рабочие уже уложили выравнивающий слой площадью 1300 кв. м.

Комплексный подход к ремонту позволяет томским дорожникам одновременно обновлять и проезжую часть, и пешеходные пространства, и инженерные коммуникации. Своевременное фрезерование и укладка выравнивающих слоев являются критически важными этапами, обеспечивающими долговечность финишного асфальтобетонного покрытия и повышающими общий уровень безопасности для всех участников дорожного движения.

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