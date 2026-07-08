Томские аллергологи за 6 месяцев приняли более 7,5 тысяч пациентов

В регионе работают 2 специализированных отделения с современным оборудованием Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

За 6 месяцев 2026 года аллергологи Томской области приняли 7576 пациентов, более 5,5 тыс. из которых составили дети. Несмотря на отсутствие резкого роста обращений по сравнению с прошлым годом, медики отмечают традиционные сезонные пики, связанные с цветением растений. Об этом сообщили в региональном департаменте здравохранения.

В стационарах аллергологических отделений помощь получили 598 детей и 405 взрослых. Чаще всего томичи обращались к врачам по поводу аллергических ринитов и поллинозов. Как рассказал главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог СибГМУ Владимир Климов, в Томской области фиксируются 3 волны цветения, вызывающие реакции: в апреле-мае проблемы доставляет береза, в июне-июле — луговые травы и злаковые, а в августе — полынь. В этот период у пациентов появляются 5 главных симптомов: сильное истечение из носа и глаз, зуд, заложенность носа, потеря обоняния и чихание.

Лидируют по частоте обращений в этом году именно поллинозы. Следом идут атопический дерматит и различные формы крапивницы, а тройку лидеров замыкает бронхиальная астма. Взрослые пациенты нередко поступали с сочетанными патологиями, включая вторичные иммунодефициты и рецидивирующий герпес.

Для точной диагностики медики провели более 8,5 тысяч исследований, включая лабораторные анализы, кожные тесты и спирографии. Самым эффективным способом лечения остается аллерген-специфическая иммунотерапия, которую можно получить по ОМС. В июле важно учитывать перекрестные аллергены и ограничить употребление пшеницы, ржи, овса, ячменя и кукурузы, чтобы избежать анафилактического шока.

Профильную помощь жители региона получают в 2 специализированных подразделениях. Взрослых принимают в межвузовской поликлинике, где функционирует дневной стационар на 20 коек и применяется таргетная терапия. Детей обслуживает отделение в областной детской больнице с круглосуточным стационаром на 50 коек и собственной лабораторией для молекулярной диагностики.

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