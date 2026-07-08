На проспекте Ленина в Томске уложили 2 тысячи квадратных метров асфальта

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Подрядные организации продолжают активный ремонт городских улиц. За прошедшие сутки на главной транспортной артерии Томска — проспекте Ленина — уложено более 2 тысяч квадратных метров верхнего слоя асфальтобетона, а специалисты завершают работы с горловинами колодцев и съездами. Об этом сообщили в профи льном департаменте.
Ремонтные бригады работают одновременно на нескольких участках. В переулке Мариинском дорожники демонтировали старое асфальтовое покрытие на площади 2500 кв. м, подготавливая основание для укладки нового полотна.
На улице Розы Люксембург продолжается благоустройство пешеходных зон: за сутки рабочие уложили еще 100 кв. м новой тротуарной плитки. Обновление инфраструктуры идет полным ходом на всех объектах, включенных в план дорожного ремонта текущего года.
Сезон дорожных работ в Томске традиционно проходит в летние месяцы, когда погодные условия позволяют соблюдать технологии укладки асфальта. Комплексный подход к ремонту включает не только замену проезжей части, но и обновление тротуаров, выравнивание люков инженерных коммуникаций и обустройство съездов.
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