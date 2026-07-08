Электростанции в 24 селах Томской области работают на имеющихся запасах

В данный момент работа с топливными поставщиками координируется в ручном режиме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдаленных районах Томской области возникли сложности с доставкой дизельного топлива на коммунальные энергообъекты. Как сообщил губернатор Владимир Мазур, некоторые поставщики не смогли выполнить свои обязательства, из-за чего электростанции в ряде населенных пунктов вынуждены работать исключительно на имеющихся запасах.

Проблемы с логистикой затронули 7 районов региона, где расположены 24 населенных пункта, использующих дизельную генерацию для энергоснабжения. В каждом муниципалитете по результатам конкурентных процедур были определены ответственные поставщики топлива. Однако если одни компании успели поставить часть заявленных объемов, то другие сделать это не смогли.

Для стабилизации ситуации власти применяют индивидуальный подход к каждому району. В частности, рассматривается возможность прямой работы муниципальных предприятий с топливными компаниями без посредников. Региональное правительство берет на себя координацию заключения договоров, своевременную подачу заявок, а также контроль за сроками и объемами поставок, чтобы не допустить остановки генерации.

Ситуация с обеспечением топливом в Томской области остается напряженной с конца июня. На розничном рынке фиксировались перебои: часть АЗС прекратила работу, другие ввели ограничения на отпуск горючего. На пике ажиотажного спроса, который наблюдался до 5 июля, время ожидания заправки в областном центре могло достигать 5 часов. С начала текущей недели очереди на станциях начали сокращаться, однако проблемы с обеспечением удаленных энергообъектов требуют отдельного ручного управления со стороны региональных властей для предотвращения чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ.

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