В Томске менеджера компании будут судить за тайное оформление 100 сим-карт

За неправомерное воздействие на IT-инфраструктуру ему грозит до 8 лет колонии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Томска передано уголовное дело в отношении 31-летнего торгового представителя сотовой компании. Мужчину обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру: ради выполнения плана продаж он тайком оформил более 100 сим-карт на ничего не подозревающих клиентов. Об этом рассказали в прокуратуре Томской области.

Незаконная деятельность велась на протяжении длительного времени — с ноября 2024 года по март 2026 года. Обвиняемый использовал внутреннюю базу данных сотового оператора и без ведома абонентов регистрировал на их имена новые телефонные номера.

Таким способом менеджер искусственно завышал свои показатели, чтобы выполнить план продаж и получить бонусы по специальной корпоративной программе. Незаконная схема была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, после чего материалы проверки легли в основу уголовного дела.

Действия 31-летнего томича квалифицированы по статье УК РФ «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». Данная статья относится к категории тяжких преступлений, а максимальная санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Эксперты в сфере телекоммуникаций и кибербезопасности отмечают, что «серые» сим-карты, оформленные на подставных или неосведомленных лиц, представляют серьезную угрозу. Именно такие номера чаще всего попадают на черный рынок и используются мошенниками для обзвона жертв, регистрации поддельных аккаунтов на маркетплейсах, в банковских приложениях и для обхода систем блокировок.

В последние годы сотовые операторы и правоохранительные органы значительно ужесточили контроль за выдачей номеров. Во многих салонах связи внедряется обязательная биометрия и проверка через Госуслуги для подтверждения личности абонента, что делает подобные махинации сотрудников все более сложными и быстро раскрываемыми.

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