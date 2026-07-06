В Томске будут судить бизнесмена, похитившего 32,1 млн рублей на ремонте дороги

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Ущерб, нанесенный региональной казне, превысил 32,1 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. По версии следствия, в мае 2023 года подконтрольная обвиняемому организация победила в аукционе на ремонт автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр. В дальнейшем он как индивидуальный предприниматель подписал с этой подрядной организацией договор субподряда, заведомо не имея ни материально-технических возможностей, ни намерений выполнять взятые на себя обязательства. По условиям этого договора он получил в качестве аванса более 29,3 млн рублей, которые тут же обратил в свою пользу.

Действуя по аналогичной схеме, мужчина получил авансирование в размере свыше 2,8 млн рублей по муниципальному контракту на капитальный ремонт спортивного зала одной из школ. Эту работу бизнесмен также выполнять не собирался.

Общая сумма похищенных бюджетных средств составила более 32,1 млн рублей. Действия томича квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Надзорные органы продолжают жестко контролировать исполнение национальных и региональных проектов в сфере строительства и благоустройства, пресекая попытки недобросовестных подрядчиков обогатиться за счет государственных и муниципальных авансов.

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