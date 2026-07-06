Сквер Студенческих отрядов в Томске взяли под круглосуточное видеонаблюдение

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Популярное общественное пространство на улице Красноармейской стало безопаснее. В сквере Студенческих отрядов смонтировали дополнительные камеры видеонаблюдения, которые будут круглосуточно мониторить территорию и фиксировать любые правонарушения. Сквер сегодня стал одним из главных мест притяжения для томичей всех возрастов. Об этом сообщили в профильном департаменте.
Новые устройства охватывают ключевые точки притяжения горожан: территорию вокруг популярного у детей сухого фонтана и основные зоны отдыха. Появление систем видеомониторинга в общественных пространствах — часть комплексной работы по обеспечению правопорядка в Томске.
Записи с камер в случае необходимости помогут правоохранительным органам быстро идентифицировать нарушителей, повредивших малые архитектурные формы, скамейки или элементы освещения, и привлечь их к ответственности.
В последние годы городские власти и бизнес-сообщество активно вкладываются не только в благоустройство парков и скверов, но и в их последующую защиту, чтобы вложения в комфортную городскую среду сохранялись на долгие годы.
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