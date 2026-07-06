На томском мусорном полигоне открыли музей ценных раритетов

Среди экспонатов, спасенных на сортировочной линии, — легендарная «Спидола», репродукция Маузера и советский электрофон. Фото: КПО Сибирь

На комплексе по обращению с отходами в Томске появилась уникальная выставка артефактов, которые сотрудники обнаружили во время сортировки бытового мусора. В экспозицию вошли около 20 предметов, представляющих историческую и коллекционную ценность, но по ошибке или незнанию отправленных томичами на свалку. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Идея создания необычного музея принадлежит заместителю начальника производственной службы предприятия Александру Бутузову. Именно его личная вовлеченность позволила собрать стартовую коллекцию из 20 экспонатов. Для профессиональной оценки находок к проекту привлекли научного сотрудника музея истории Томска Наталию Паньшину, которая с искренним интересом изучила и составила научное описание каждого предмета.

Среди самых ярких экспонатов выставки — популярнейший в советское время радиоприемник ВЭФ «Спидола», создатели которого в свое время были удостоены Государственной премии. Также на импровизированных стендах можно увидеть стилизованный средневековый кинжал, чемоданный электрофон «Юность», точную репродукцию Маузера и популярные в прошлом веке модели фотоаппаратов.

«У нас на заводе не принято называть отходы мусором. Мусор — это скорее что-то ненужное, но для современной экономики отходы — это огромный ресурс. Наша мини-выставка для гостей КПО как раз демонстрирует, что в отходах можно найти то, что люди посчитали мусором, но на самом деле это коллекционные вещи, по которым можно реконструировать историю быта в нашей стране», — отметили на предприятии.

Руководство предприятия уже заявило о планах развивать это направление и значительно расширять экспозицию по мере поступления новых «находок» с сортировочных линий. Уникальный музей стал не только способом сохранить историческое наследие, но и отличным инструментом экологического просвещения для гостей и школьников, посещающих комплекс с экскурсиями.

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