Томские росгвардейцы взяли бронзу на окружном конкурсе «Лучший по профессии»

Соревнования вневедомственной охраны Росгвардии. Фото: Росгвардия Томской области

Экипаж вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области стал бронзовым призером окружного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Соревнования прошли в Красноярске, собрав 30 сильнейших сотрудников со всей Сибири для борьбы за звание лучших в своем деле.

В течение нескольких дней росгвардейцы демонстрировали высокий уровень боевой и физической подготовки. Программа соревнований была максимально насыщенной и включала стрельбу из табельного оружия, сдачу нормативов по физподготовке, преодоление специальной полосы препятствий и даже эстафету в бассейне. Отдельным этапом стала теоретическая проверка знаний законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих повседневную служебную деятельность.

Особое внимание судьи уделили практическим навыкам. Сотрудники отработали смоделированные ситуации, максимально приближенные к реальным уличным условиям. Одним из ключевых испытаний стало реагирование на сигнал «тревога»: экипажу необходимо было оперативно прибыть к охраняемому объекту, осмотреть территорию, обнаружить следы проникновения и принять меры к задержанию условного правонарушителя. Также конкурсанты отрабатывали жесткий алгоритм действий при нейтрализации вооруженного злоумышленника, совершившего преступление в общественном месте.

По итогам упорной борьбы томичи завоевали 3 место, подтвердив право считаться одним из лучших экипажей в Сибирском ордена Жукова округе войск национальной гвардии. Серебро досталось сотрудникам из Кемеровской области (Кузбасса), а абсолютным победителем и обладателем 1 места стал экипаж из Красноярского края.

На церемонии закрытия конкурса организаторы поздравили призеров с успешным прохождением сложных испытаний. Теперь командам-победителям предстоит защищать честь Сибирского округа Росгвардии уже на федеральном, всероссийском этапе конкурса профмастерства, где им предстоит соперничать с лучшими экипажами из других макрорегионов страны.

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