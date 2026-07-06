Вторичный рынок недвижимости в Томске прибавил 6,4% за первое полугодие

Аналитики фиксируют стагнацию и резкое сокращение предложения в новостройках Томска на 28% Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики популярного портала подвели итоги 1 полугодия 2026 года на рынке недвижимости Томска и Томской области. Исследование показало разнонаправленные тренды: если в сегменте новостроек ценовая динамика заметно замедлилась, то вторичный рынок еще в начале года демонстрировал уверенный рост, который к лету сменился выраженной стагнацией.

По итогам 1 полугодия средняя цена квадратного метра в томских новостройках выросла всего на 1,5% и достигла отметки в 156,4 тысяч рублей. При этом усредненная стоимость предложения в новых жилых комплексах составила 8,36 млн рублей, что на 0,4% ниже показателей начала года.

На вторичном рынке ситуация выглядела иначе. За 6 месяцев «квадрат» в готовом жилье прибавил сразу 6,4%, достигнув 130,1 тысяч рублей. Средняя цена квартиры на «вторичке» увеличилась на 6,9% и составила 6,48 млн рублей.

В сегменте частных домов, реализуемых на территории Томской области, ценовая динамика оказалась практически нулевой. Усредненная стоимость загородного объекта выросла лишь на 0,1%, остановившись на отметке 5,98 млн рублей.

Эксперты обращают внимание, что на первичном рынке Томска текущая динамика цен все еще уступает показателям прошлого года. Главная причина сдерживания роста — не только охлаждение спроса на фоне высоких ипотечных ставок, но и заметное сокращение объема доступных лотов от застройщиков. Девелоперы не спешат выводить новые проекты, предпочитая придерживать ликвидные квартиры.

Во вторичном сегменте прирост, который активно наблюдался с января по май 2026 года, к началу лета окончательно сменился стагнацией. Собственники, не готовые к торгу, все чаще снимают объекты с продажи, ожидая более благоприятной экономической конъюнктуры, а покупатели с «живыми» деньгами стали более избирательными.

Аналитики прогнозируют, что во 2 полугодии рынок недвижимости Томска продолжит балансировать в состоянии неопределенности. Ключевыми факторами, способными изменить тренд, станут решения ЦБ РФ по ключевой ставке, условия льготных ипотечных программ и дальнейшее поведение ведущих застройщиков региона.

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