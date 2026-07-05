В Томске пожар на улице Осипенко заставил жильцов эвакуироваться на улицу

За минувшие сутки в Томской области было ликвидировано семь возгораний. Фото: МЧС России по Томской области

Серьезный инцидент за прошедшие сутки произошел в Томске: в четырехэтажном кирпичном доме на улице Осипенко вспыхнула одна из квартир. Из-за угрозы распространения огня и сильного задымления жильцам подъезда, в том числе ребенку, пришлось самостоятельно эвакуироваться еще до прибытия спасателей. Об этом рассказали сегодня в МЧС.

По данным спасателей, лощадь возгорания в квартире составила 20 квадратных метров. Огонь успел повредить стены, потолок и личные вещи хозяев. На ликвидацию пожара оперативно прибыли семь огнеборцев на трех единицах специальной техники. Благодаря их слаженным действиям пламя было быстро локализовано и потушено, не позволив огню перекинуться на соседние помещения.

До приезда пожарных расчетов из опасной зоны самостоятельно вышли 10 человек, среди которых был один ребенок. К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась.

Еще один инцидент с техникой произошел в Томском районе. Около деревни Петропавловка загорелся лесовоз с прицепом. Огонь охватил задние колеса большегруза и перекинулся на перевозимую древесину — брус сильно закоптился. Площадь этого пожара составила 10 квадратных метров.

Всего за прошедшие сутки томские подразделения МЧС ликвидировали семь пожаров на территории региона. Погибших и пострадавших не зарегистрировано.

В связи с чередой происшествий спасатели в очередной раз призывают томичей строго соблюдать правила пожарной безопасности. Специалисты настоятельно рекомендуют установить в жилых помещениях автономные пожарные извещатели: эти недорогие приборы способны разбудить спящих людей при первых признаках задымления и спасти жизни.

Также необходимо регулярно следить за исправностью электропроводки, не перегружать сеть мощными приборами и не оставлять без присмотра включенные электроприборы. При обнаружении признаков горения следует немедленно эвакуироваться, плотно закрыв за собой двери, и звонить по номерам 101 или 112.

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