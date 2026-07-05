В Томской области заработала прямая линия по льготным лекарствам

Для общих медицинских вопросов продолжает работу круглосуточный номер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области начала работу дополнительная горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Теперь пациенты смогут напрямую связываться со специалистами Областного аптечного склада, чтобы оперативно узнавать о наличии жизненно важных препаратов и точных сроках их поступления в пункты выдачи. О работе горячей линии рассказали в профильном ведомстве.

Новая служба поддержки льготников работает в будние дни с 08:30 до 17:00. Получить консультацию можно по телефону 8 (3822) 906-805.

Главное отличие новой линии заключается в том, что на звонки отвечают не обычные колл-центры, а непосредственно сотрудники Областного аптечного склада. Именно это учреждение отвечает в регионе за всю логистику движения препаратов по федеральной и региональной льготам, а также в рамках нацпроектов. Благодаря специализированному программному обеспечению, склад располагает оперативной информацией о движении каждой поступающей партии.

«Дополнительная горячая линия создана департаментом здравоохранения совместно с Областным аптечным складом. Здесь есть оперативная информация о движении каждой поступающей в регион партии льготных лекарств. Дополнительная горячая линия должна увеличить скорость ответа льготнику: где и когда он сможет получить нужный препарат», — подчеркнул и. о. начальника департамента здравоохранения Томской области Юрий Воробьёв.

Параллельно продолжает свою работу и онлайн-сервис для проверки наличия льготных лекарств, который остается удобной и популярной альтернативой телефонным звонкам.

Бэкграунд (Контекст):

В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни прием обращений по льготному лекарственному обеспечению берет на себя основная горячая линия регионального департамента здравоохранения.

Телефоны круглосуточной горячей линии департамента здравоохранения:

8 (3822) 516-616

8-800-350-88-50 (звонок бесплатный)

Операторы Центра медицинской и фармацевтической информации консультируют томичей круглосуточно и без выходных. В сферу их компетенции входят не только вопросы наличия и стоимости лекарств, но и любые другие темы сферы здравоохранения: организация медпомощи, запись на диспансеризацию, работа кабинетов неотложной помощи и пунктов серопрофилактики, оказание анальгезирующей терапии, использование цифровых сервисов и даже вопросы оплаты труда медиков.

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