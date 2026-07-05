Как томичам поймать трофейную рыбу летом-2026

Поймал — отпусти, в период нереста рыбу лучше не беспокоить Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон в самом разгаре, и после окончания нерестового запрета у рыболовов наступает самая горячая пора. Как выловить трофейный экземпляр и какие ошибки чаще всего совершают новички, порталу mosaica.ru рассказал опытный рыбак-спортсмен Виктор Полянсков, который регулярно достает из воды гигантских карпов и сазанов. Его советы по выбору снастей и тактике будут крайне полезны и томским любителям рыбной ловли, отправляющимся на Обь, Томь или местные пруды.

По словам эксперта, из-за высокого уровня воды рыба после нереста задержится в заливах и на затопленных участках вплоть до поздней осени. Вода хорошо прогрелась, рыба переболела и теперь активно восполняет силы. Рекордные уловы (например, десятки килограммов карася за пару дней) приходятся на раннее утро и ночные часы. Впрочем, если погода выдастся прохладной, крупная рыба может отлично клевать и днем.

Сейчас идеальное время для охоты на карася, леща и сазана — у них начался настоящий посленерестовый жор. И здесь кроется главная техническая ошибка начинающих.

«Сначала обычно ловят на классическую донную снасть, используя в качестве наживки червя либо опарыша. Но для успешной ловли крупной рыбы нужна флэт-оснастка, а в качестве наживки — бойлы», — делится секретом Виктор. Крупная рыба часто бывает избирательной и требует деликатного, специализированного подхода.

Многие люди, приходящие в рыбалку во взрослом возрасте, изучают информацию в интернете лишь поверхностно и боятся задавать вопросы более опытным коллегам, чтобы не казаться нелепыми.

«Наставник, общение, готовность экспериментировать — без этого в нашем деле успеха не будет. Я в свое время ездил со спортсменами на водоемы, смотрел, как они ловят, и они с радостью делились опытом», — отмечает рыбак.

Кроме того, на водоем нужно ехать не просто «посидеть у воды», а с конкретной целью: освоить новый монтаж или поймать рыбу определенного веса. Сам Виктор в этом сезоне поставил себе цель выловить карпа весом более 15 кг. Всю свою добычу спортсмен отпускает обратно в воду, так как им движет исключительно спортивный интерес.

Водоемы Томской области богаты карасем, лещом, сазаном и хищником. Использование современных спортивных монтажей, таких как флэт-метод, и принципа «поймал — сфотографировал — отпусти» позволяет не только получить незабываемые эмоции от борьбы с трофеем, но и сохранить популяцию крупной рыбы в сибирских реках и озерах для будущих поколений.

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