Камеры видеофиксации томской полиции за неделю выявили более 23 тысяч нарушений

В Госавтоинспекции напоминают, что главная цель автоматических комплексов — снижение аварийности и сохранение жизней на дорогах. Фото: УМВД России по Томской области

За минувшую неделю автоматические комплексы фотовидеофиксации зафиксировали на дорогах Томской области 23 529 нарушений правил дорожного движения. Статистика показывает, что главной проблемой на трассах и в населенных пунктах остается лихачество: абсолютным лидером среди проступков автовладельцев стало игнорирование скоростного режима. Подробности рассказали в Госавтоинспекции региона.

Согласно полученным данным, из общего массива зафиксированных правонарушений 16 878 эпизодов (более 71%) пришлись на превышение установленной скорости. Это означает, что тысячи водителей ежедневно игнорируют требования дорожных знаков и общие ограничения, создавая потенциальную угрозу для остальных участников движения.

Оставшаяся часть штрафов была сгенерирована за другие распространенные проступки, такие как выезд на полосу для встречного движения, проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам на «зебре», а также нарушение правил остановки и стоянки. Все материалы в автоматическом режиме были направлены в центры обработки данных для вынесения постановлений об административных правонарушениях.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что основная цель использования приборов видеофиксации носит не фискальный, а превентивный характер. Автоматические комплексы призваны обеспечить безопасность дорожного движения, дисциплинировать водителей и, как следствие, снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.

Специалисты призывают автовладельцев не искать способы обмана радаров, а строго соблюдать скоростной режим, особенно в зонах пешеходных переходов, возле школ и в условиях неблагоприятной погоды. Именно скорость является главным фактором, определяющим тяжесть последствий при столкновении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске пожар на улице Осипенко заставил жильцов эвакуироваться на улицу

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru