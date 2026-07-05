Томским фермерам выделят до 5 миллионов рублей на развитие хозяйств

Государство готово компенсировать до 70% затрат на покупку техники, скота и инвентаря Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 7 июля в регионе начинается прием заявок на получение субсидий для фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области объявил о старте новой меры государственной поддержки для аграриев.

Претендовать на финансовую помощь могут владельцы КФХ и ИП, чьи хозяйства соответствуют критериям микро- или малых предприятий и включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Государство берет на себя значительную часть расходов аграриев. Размер субсидии составляет 60% от планируемых затрат, а для производителей органической продукции эта доля увеличивается до 70%. Соответственно, доля собственного софинансирования заявителя составит 40% или 30%. Максимальный размер гранта на одно хозяйство не может превышать 5 млн рублей.

Полученные бюджетные средства фермеры смогут направить на критически важные нужды: покупку сельскохозяйственных животных и птицы, приобретение посадочного материала, инвентаря, специализированного оборудования и техники.

Важным условием для получения господдержки является предоставление четкой стратегии развития бизнеса. К заявке необходимо приложить проект развития хозяйства сроком на два года, который предусматривает ежегодный прирост объема производимой продукции не менее чем на 7%.

Подать документы можно в электронном виде через региональный портал предоставления мер финансовой государственной поддержки. Аграриям стоит поторопиться: срок окончания приема заявок крайне сжат — он завершится уже 13 июля 2026 года.

Всего в текущем году на данную меру поддержки малого агробизнеса из бюджета выделено более 44 млн рублей. Своевременное получение таких субсидий позволяет небольшим томским хозяйствам обновлять материально-техническую базу, увеличивать поголовье и повышать конкурентоспособность на фоне крупных агрохолдингов.

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