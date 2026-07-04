Хранить готовый десерт при комнатной температуре можно не более двух часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жаркое лето располагает к легким десертам, и фруктовый салат — один из лучших вариантов. Собрав в одной тарелке разные плоды, человек получает большой заряд витаминов. Заправкой могут служить йогурт или сметана. Однако такие блюда — благоприятная среда для бактерий, способных выделять токсины. Об этом рассказали 4 июля в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

Чтобы избежать отравления, важно соблюдать правила хранения. Готовый десерт при комнатной температуре можно держать не более двух часов. В холодильнике домашние блюда хранятся не дольше 12 часов при температуре от +2 до +6 градусов. Заправлять такие яства лучше всего прямо перед подачей. Ни в коем случае не нужно смешивать свежеприготовленную порцию с остатками от предыдущего дня. Фруктовые салаты стоит готовить и употреблять сразу.

Следует помнить и о тщательном мытье плодов перед приготовлением — даже тех, с которых снимают кожуру.

Если после хранения у продукта изменился запах или вкус, есть его нельзя. Это верный признак порчи.

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