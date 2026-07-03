Старые автомобили выглядели как новые и выделялись заметной окраской. Фото: УМВД России по Томской области

Госавтоинспекция отметила 90 лет со дня образования ведомства. По случаю круглой даты в Томске прошли праздничные мероприятия, объединившие историю и современность: от здания областного ГАИ стартовал ретропробег коллекционных автомобилей. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Колонна легендарных советских автомобилей проехала по знаковым улицам Томска, проследовав от здания областной Госавтоинспекции до Главного корпуса МКЦ Томского политехнического университета.

После завершения атвопробега автомобили выстроились для фотосессии. Фото: УМВД России по Томской области

Гости праздника и случайные прохожие получили уникальную возможность вживую увидеть и сфотографировать легендарную советскую классику, стоявшую на страже правопорядка в разные эпохи.

На выставке была представлена и мототехника времен СССР. Фото: УМВД России по Томской области

В ретропробеге приняли участие восстановленные образцы отечественного автопрома, знакомые каждому жителю страны. Среди участников колонны — тяжелый мотоцикл «Урал М-67-36», знаменитый «Москвич-412», народная «копейка» ВАЗ-2101 и презентабельная ГАЗ-2410 «Волга» в оригинальной милицейской раскраске с проблесковыми маячками.

Томичи смогли увидеть автомобильную технику времен СССР. Фото: УМВД России по Томской области

Государственная автомобильная инспекция была создана 3 июля 1936 года. За девять десятилетий ведомство прошло путь от первых постовых с флажками до высокотехнологичной службы, использующей современные комплексы фотовидеофиксации и нейросети. Тем не менее, сохранение исторического наследия и уважение к ветеранам службы остаются важной частью корпоративной культуры современной ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудники и ветераны томской ГИБДД 3 июля отмечают профессиональный праздник

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru