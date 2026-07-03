Госавтоинспекция отметила 90 лет со дня образования ведомства. По случаю круглой даты в Томске прошли праздничные мероприятия, объединившие историю и современность: от здания областного ГАИ стартовал ретропробег коллекционных автомобилей. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Колонна легендарных советских автомобилей проехала по знаковым улицам Томска, проследовав от здания областной Госавтоинспекции до Главного корпуса МКЦ Томского политехнического университета.
Гости праздника и случайные прохожие получили уникальную возможность вживую увидеть и сфотографировать легендарную советскую классику, стоявшую на страже правопорядка в разные эпохи.
В ретропробеге приняли участие восстановленные образцы отечественного автопрома, знакомые каждому жителю страны. Среди участников колонны — тяжелый мотоцикл «Урал М-67-36», знаменитый «Москвич-412», народная «копейка» ВАЗ-2101 и презентабельная ГАЗ-2410 «Волга» в оригинальной милицейской раскраске с проблесковыми маячками.
Государственная автомобильная инспекция была создана 3 июля 1936 года. За девять десятилетий ведомство прошло путь от первых постовых с флажками до высокотехнологичной службы, использующей современные комплексы фотовидеофиксации и нейросети. Тем не менее, сохранение исторического наследия и уважение к ветеранам службы остаются важной частью корпоративной культуры современной ГИБДД.
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