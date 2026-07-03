Ветеран СВО из Томска завоевал «серебро» в финале чемпионата «Абилимпикс»

Александр Федченко стал вторым в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Фото: пресс-служба правительства Томской области

Томич Александр Федченко стал серебряным призером второго всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. Масштабное соревнование собрало около тысячи участников со всей страны, а Томскую область представляла делегация из восьми военнослужащих. Об этом сообщили в правительстве Томской области.

Александр Федченко продемонстрировал высокий уровень квалификации в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», завоевав второе место в упорной борьбе с лучшими специалистами России. Его результат стал одним из наиболее значимых достижений томской делегации на престижном всероссийском первенстве.

По итогам чемпионата победителями и призерами в различных компетенциях стали 63 человека. Конкурс традиционно охватывает широкий спектр профессий — от технических и IT-специальностей до творческих и сервисных направлений, позволяя ветеранам найти себя в гражданской жизни после возвращения со службы.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула практическую значимость подобных соревнований для социальной адаптации военнослужащих:

«Для многих защитников "Абилимпикс" стал отправной точкой к востребованной профессии и успешному трудоустройству. По итогам прошлого года более 85% участников нашли работу», — отметила Анна Цивилева.

Организаторами чемпионата выступают Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Татарстан и государственный фонд «Защитники Отечества». Движение «Абилимпикс» (от англ. Olympics of Abilities — «Олимпиада возможностей») изначально создавалось для людей с ограниченными возможностями здоровья, однако в последние годы его формат был расширен и адаптирован для новых категорий участников, включая ветеранов боевых действий.

Для Томской области участие в подобных всероссийских проектах имеет особое значение: регион активно развивает систему поддержки и переподготовки военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Профессиональные конкурсы становятся эффективным инструментом не только для получения новых навыков, но и для психологической реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.

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