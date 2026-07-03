Ветеран СВО из Томска завоевал «серебро» в финале чемпионата «Абилимпикс»

Томич Александр Федченко стал серебряным призером второго всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. Масштабное соревнование собрало около тысячи участников со всей страны, а Томскую область представляла делегация из восьми военнослужащих. Об этом сообщили в правительстве Томской области.
Александр Федченко продемонстрировал высокий уровень квалификации в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», завоевав второе место в упорной борьбе с лучшими специалистами России. Его результат стал одним из наиболее значимых достижений томской делегации на престижном всероссийском первенстве.
По итогам чемпионата победителями и призерами в различных компетенциях стали 63 человека. Конкурс традиционно охватывает широкий спектр профессий — от технических и IT-специальностей до творческих и сервисных направлений, позволяя ветеранам найти себя в гражданской жизни после возвращения со службы.
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула практическую значимость подобных соревнований для социальной адаптации военнослужащих:
«Для многих защитников "Абилимпикс" стал отправной точкой к востребованной профессии и успешному трудоустройству. По итогам прошлого года более 85% участников нашли работу», — отметила Анна Цивилева.
Организаторами чемпионата выступают Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Татарстан и государственный фонд «Защитники Отечества». Движение «Абилимпикс» (от англ. Olympics of Abilities — «Олимпиада возможностей») изначально создавалось для людей с ограниченными возможностями здоровья, однако в последние годы его формат был расширен и адаптирован для новых категорий участников, включая ветеранов боевых действий.
Для Томской области участие в подобных всероссийских проектах имеет особое значение: регион активно развивает систему поддержки и переподготовки военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Профессиональные конкурсы становятся эффективным инструментом не только для получения новых навыков, но и для психологической реабилитации и интеграции ветеранов в мирную жизнь.
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