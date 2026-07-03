В Томской области женщине вернули похищенные 410 тысяч с счета «дроппера»

Проверка была инициирована после обращения пострадавшей в надзорное ведомство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Каргасокского района через суд вернула ветерану труда 410 тысяч рублей, похищенных лжесотрудниками ФСБ. Надзорное ведомство добилось взыскания средств с владельца «дропового» счета в Ставропольском крае.

Установлено, что в мае 2024 года сельчанка стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками ФСБ, в ходе длительного непрерывного общения убедили женщину в том, что ее банковские счета скомпрометированы, а она якобы неосознанно спонсирует враждебное государство.

Под психологическим давлением и угрозой мнимой уголовной ответственности пенсионерка согласилась «спасти» свои накопления, переведя их на так называемые «безопасные» счета. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве следователи установили, что часть похищенных средств была переведена на банковский счет жителя Ставропольского края, который выступил в роли «дропа» — подставного лица, предоставляющего свои реквизиты для транзита преступных денег.

С целью защиты имущественных прав пострадавшей прокуратура Каргасокского района направила в суд исковое заявление о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд полностью согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования прокурора на сумму более 410 тысяч рублей.

Фактическое исполнение судебного решения в настоящее время находится на контроле прокуратуры района.

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