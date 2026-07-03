Роспотребнадзор напомнил томским родителям о выборе детского лагеря

Лицензированные лагеря попадают в специальный реестр Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора обратились к томским родителям с важным напоминанием о правилах выбора детского оздоровительного лагеря. Ключевым критерием безопасности и легальности организации отдыха является наличие санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ), подтверждающего соответствие объекта всем необходимым нормам.

Любой детский лагерь — загородный, пришкольный или палаточный — имеет право на открытие и прием детей только при наличии действующего санитарно-эпидемиологического заключения. Этот разрешительный документ подтверждает, что территории, здания, строения, помещения и оборудование соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Несоблюдение этих норм создает реальную угрозу жизни и здоровью детей, а также повышает риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Именно поэтому проверка наличия СЭЗ должна стать обязательным шагом для каждого родителя перед покупкой путевки.

Выяснить информацию о статусе лагеря можно в официальном Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Томской области, который доступен на сайте областного департамента социальной защиты населения по адресу: depsd.tomsk.gov.ru.

Роспотребнадзор подчеркивает: организации, не включенные в Реестр и не получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, не имеют законного права принимать детей на отдых. Работа таких лагерей является нарушением законодательства и может повлечь административную ответственность.

Летний сезон традиционно сопровождается ростом предложений на рынке детского отдыха, включая нелегальные и полулегальные организации. Специалисты призывают родителей проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям, даже если они обещают привлекательные цены или эксклюзивные программы. Безопасность и здоровье ребенка всегда должны быть в приоритете. При обнаружении фактов работы нелегальных лагерей томичи могут сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Томской области.

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