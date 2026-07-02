В Томске женщина с тремя детьми врезалась в столб на спуске улицы Осенней

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице Осенней в Томске, сообщает телеграм-канал «Регион 70-Томск». Женщина, управлявшая автомобилем с тремя детьми-пассажирами, не справилась с управлением и врезалась в опору освещения на спуске в сторону улицы Балтийской.

По информации очевидцев-подписчиков канала, ДТП случилось в дневное время на сложном участке дороги со значительным уклоном. После удара о столб автомобиль получил серьезные повреждения, а находившиеся внутри люди оказались заблокированы.

Благодаря оперативным действиям свидетелей аварии, дети были быстро эвакуированы из салона автомобиля. Однако для извлечения пострадавшей водительницы потребовалась помощь профессиональных спасателей, которые применили специальный гидравлический инструмент для деблокировки.

В настоящее время подробности о состоянии здоровья всех участников происшествия уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают точные причины и обстоятельства аварии.

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