В Советском районе Томска за неделю привели в порядок 15 детских площадок

В летний период нагрузка на территории отдыха детей существенно возрастает Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Советском районе Томска в рамках планового летнего содержания объектов благоустройства привели в порядок 15 детских и спортивных площадок. Работы по покосу травы и уборке мусора охватили дворовые территории общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Оособое внимание в летний сезон уделяется поддержанию санитарного состояния именно там, где проводят время самые юные томичи. За прошедшие семь дней подрядные организации обслужили 10 детских и 5 спортивных зон в различных микрорайонах.

Рабочие собирали мусор, подметали дорожки, очищали от грязи малые архитектурные формы, а также косили сорную растительность вокруг игровых и гимнастических комплексов. Площадь только скошенной травы составила почти 3900 кв. м.

Из-за активного роста травы и увеличения числа гуляющих на площадках детей, муниципальные контракты предусматривают регулярные выходы подрядчиков. Сообщить о сломанных качелях, переполненных урнах, граффити на горках или необходимости срочного покоса травы томичи могут через единую дежурно-диспетчерскую службу города (005), районные администрации или профильные мобильные приложения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Томского района получил 300 часов обязательных работ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru