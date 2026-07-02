В Советском районе Томска за неделю привели в порядок 15 детских площадок

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Советском районе Томска в рамках планового летнего содержания объектов благоустройства привели в порядок 15 детских и спортивных площадок. Работы по покосу травы и уборке мусора охватили дворовые территории общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.
Оособое внимание в летний сезон уделяется поддержанию санитарного состояния именно там, где проводят время самые юные томичи. За прошедшие семь дней подрядные организации обслужили 10 детских и 5 спортивных зон в различных микрорайонах.
Рабочие собирали мусор, подметали дорожки, очищали от грязи малые архитектурные формы, а также косили сорную растительность вокруг игровых и гимнастических комплексов. Площадь только скошенной травы составила почти 3900 кв. м.
Из-за активного роста травы и увеличения числа гуляющих на площадках детей, муниципальные контракты предусматривают регулярные выходы подрядчиков. Сообщить о сломанных качелях, переполненных урнах, граффити на горках или необходимости срочного покоса травы томичи могут через единую дежурно-диспетчерскую службу города (005), районные администрации или профильные мобильные приложения.
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