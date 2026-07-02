В Томской области уже 50 частных домов построены с использованием эскроу-счетов

В регионе одновременно возводится еще 92 частных дома по новой безопасной схеме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Механизм эскроу-счетов набирает популярность среди жителей Томской области, планирующих строительство частных домов. На сегодняшний день в регионе с применением этой безопасной схемы уже введены в эксплуатацию 50 индивидуальных жилых домов, а еще 92 находятся в стадии активного строительства.

Эскроу-счета гарантируют сохранность средств граждан на протяжении всего периода строительства. Деньги заказчика надежно хранятся на защищенном банковском счете и перечисляются подрядчику только после полного завершения работ и ввода дома в эксплуатацию. Все существенные условия, включая точные сроки и стоимость работ, жестко закрепляются в договоре подряда, что исключает риски появления недостроев и мошенничества со стороны строительных компаний.

Подобрать подходящий проект и подрядчика томичи могут в каталоге цифрового суперсервиса «строим.дом.рф». На платформе представлены проекты барнхаусов, а также домов в классическом, скандинавском, европейском и других архитектурных стилях. Заказчикам доступны варианты из различных материалов — от деревянных каркасных до современных каркасно-панельных конструкций.

Проекты, отмеченные специальным значком «Строительство с эскроу», автоматически подразумевают работу через защищенный счет. На каждом этапе стройки эксперты предоставляют персональные рекомендации и перечень необходимых сервисов. Подробную информацию о возможностях безопасного домостроения застройщики и граждане могут получить на официальном сайте департамента строительства Томской области.

Федеральный закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу вступил в силу 1 марта 2025 года. Правовой документ был разработан для защиты вложенных средств граждан и регулирования отношений между заказчиками и подрядчиками в сфере индивидуального жилищного строительства.

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