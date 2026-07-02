В Томске отметили шестую годовщину присвоения звания «Город трудовой доблести»

Пост №1 у мемориала Фото: Антон ХАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В годовщину присвоения Томску почетного звания «Город трудовой доблести» состоялось торжественное возложение цветов к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей. В церемонии приняли участие представители власти, областного и городского советов ветеранов, а также труженики тыла.

В честь памятной даты в муниципальных учреждениях Томска развернулась обширная культурная программа. Музей истории Томска проводит тематические экскурсии «Томск — город трудовой доблести», на Ново-Соборной площади открылась выставка дайджестов и книг о Великой Отечественной войне и томских предприятиях военного времени. В зрелищном центре «Аэлита» запланирован тематический кинопоказ. Стендовые выставки развернулись в Лагерном саду и в уличной галерее возле Детской художественной школы №2 на улице Красноармейской, 119. В муниципальных библиотеках и домах культуры проходят викторины, квизы и тематические выставки.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Томску 2 июля 2020 года Указом Президента России Владимира Путина. Награда учреждена с целью увековечивания подвига тружеников тыла, ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны. В 2021 году у входа в Лагерный сад были установлены стелы трудовой доблести, ставшие новым символом признания заслуг томичей перед Родиной. За шесть лет Томск укрепил свой статус одного из ключевых центров сохранения исторической памяти о вкладе тыловых регионов в разгром фашизма.

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