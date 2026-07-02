Томские мотогонщики завоевали пять медалей на соревнованиях по мотокроссу

Один из ярких моментов гонки. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Томские спортсмены триумфально выступили на Всероссийских соревнованиях по мотокроссу, которые принял областной центр. По итогам напряженных заездов представители региона пополнили копилку пятью наградами разного достоинства, продемонстрировав высокий уровень подготовки на фоне сильнейших райдеров Сибири.

Турнир получился по-настоящему масштабным: на старт вышли порядка 150 гонщиков в возрасте от семи лет. Конкуренцию томичам составляли титулованные спортсмены из Омской, Кемеровской и Новосибирской областей, а также Красноярского и Алтайского краев.

Высшую ступень пьедестала почета заняли двое томичей. Ярослав Помогаев одержал уверенную победу в классе «85 см³», а Константин Поздняков стал абсолютным лидером в самом зрелищном и престижном «открытом» классе.

Серебряные медали достались юному Макару Плотицину (класс «65 см³») и семейному экипажу Сергея и Михаила Крутовых, которые не знали равных в заездах на мотоциклах с колясками. Бронзовым призером в упорной мужской борьбе в классе «125 см³» стал Кирилл Дорожкин.

Мотокросс традиционно остается одним из самых популярных технических видов спорта в Томской области. Проведение всероссийских стартов в регионе не только повышает зрелищность спортивной жизни, но и играет ключевую роль в популяризации мотоспорта среди молодежи, помогая формировать качественный спортивный резерв и выявлять новые таланты для участия в международных первенствах.

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