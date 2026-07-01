Альпийская пещера для сыра появилась на томской козьей ферме

Фермер претендует на грант Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский проект экопарка заявлен на соискание национальной премии в направлении «Агротуризм». Фермерское хозяйство из деревни Аксеново Томского района, где почти две сотни коз дают около 40 тонн молока в год, competeрует за звание лучшего агротуристического маршрута страны. Об этом сообщает профильное ведомство.

Основатель хозяйства Александр Данчев с государственной поддержкой развел коз молочной породы и превратил ферму в полноценный туристический объект. Главной достопримечательностью экопарка стало уникальное подземное хранилище для вызревания сыров, созданное по принципу альпийской пещеры. Гости могут не только продегустировать рассольные сыры, йогурты и другую продукцию, но и посетить массовые праздники с музыкальными коллективами.

Третий год подряд премия выделяет направление «Агротуризм», что подчеркивает растущий интерес россиян к путешествиям по сельским территориям и знакомству с местными традициями. Онлайн-голосование продлится до 1 ноября 2026 года, а имена победителей объявят в декабре на торжественной церемонии.

Премия направлена на решение задач президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и популяризацию отечественных туристических маршрутов. Для томичей и гостей региона появление подобных объектов открывает новые возможности для семейного отдыха и знакомства с сельскохозяйственными традициями Сибири без необходимости выезжать за пределы области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томским рыбакам не стоит делать сложную прикормку для хорошего улова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru