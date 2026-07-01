Храм святого Феодора Томского освятят в поселке Хромовка

В апреле на месте будущего храма установили сруб. Фото: Томская епархия

4 июля в поселке Хромовка состоится Великое освящение нового деревянного храма во имя святого праведного Феодора Томского. Богослужение возглавит митрополит Томский и Асиновский Ростислав, которому будут сослужить епископ Троицкий и Южноуральский Павел и епископ Колпашевский и Стрежевский Филарет. Первая Божественная литургия в новоосвященном здании начнется в девять часов утра. О важном событии напомнили в Томской епархии.

Строительство храма началось в 2025 году, а в октябре того же года был залит фундамент и расчищена территория. Мастера из Кирова завершили установку сруба и монтаж кровли. Высота сооружения до креста составит 11,5 метра. Летом 2026 года планируется завершить все основные строительные работы, после чего начнется обработка дерева пропитками, установка окон и дверей, а также монтаж шатра на центральную часть здания.

Святой праведный Феодор Томский — одна из самых почитаемых фигур в сибирской духовной истории. Старец, прибывший в Томск в начале XIX века, известен своей благотворительной деятельностью и молитвенными подвигами. Его имя неразрывно связано с историей города, а память о нем сохраняется в многочисленных легендах и преданиях томских старожилов. Появление нового храма, посвященного небесному покровителю региона, становится значимым событием для православной общины Сибири.

Создание кельи-музея старца Феодора, запланированное на территории приходского комплекса, временно отложено из-за проведения археологических работ на участке. Специалисты исследуют территорию перед началом строительных работ, что может привести к новым историческим находкам, связанным с ранним периодом освоения Томского Приобья.

Открытие нового храма расширяет духовную инфраструктуру Томского района и создает дополнительную точку притяжения для паломников и прихожан. Деревянное зодчество, традиции которого продолжают кировские мастера, придает особую атмосферу православным святыням Сибири и становится частью культурного наследия региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Душа рвется в клочья, слезы все выплаканы»: Мама задавленного лихачом парня выложила пост в память о сыне

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru