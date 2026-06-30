В пяти населенных пунктов Бакчарского района будут организованы защитные рвы

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
По результатам проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности вокруг пяти населенных пунктов Бакчарского района обустроены минерализованные полосы, способные остановить наступление лесных пожаров на жилые кварталы. Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.
Проверка показала, что вокруг сел Бородинск, Высокий Яр, Поротниково и Чернышовка, а также деревни Чумакаевка полностью отсутствовали противопожарные разрывы. Минерализованные полосы, представляющие собой участки земли с полностью снятым дерном до минерального слоя почвы, служат надежным барьером для низового огня и не позволяют пламени перекинуться на постройки. В условиях томской тайги, где летом регулярно фиксируется высокая пожарная опасность, такие защитные сооружения являются единственным эффективным щитом для населенных пунктов.
После внесения представления надзорного органа необходимые меры были оперативно приняты, и вокруг каждого из пяти поселений появились защитные полосы нужной ширины. Теперь в случае возникновения лесного пожара у местных жителей появляется дополнительное время для эвакуации, а у пожарных расчетов — рубеж для безопасного тушения.
Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Бакчарского района существенно повышает уровень защищенности местных жителей в предстоящий пожароопасный сезон. Регулярный контроль за состоянием таких защитных барьеров позволяет своевременно устранять угрозы и сохранять имущество граждан, проживающих в непосредственной близости от лесных массивов.
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