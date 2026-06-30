Женщина погибла от падения с высоты на улице Энтузиастов в Томске

Следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске при падении с высоты погибла женщина. Тело 39-летней женщины обнаружили под окнами многоэтажного дома №37 на улице Энтузиастов. Информацию подтвердили «КП-Томск» сегодня в следственном управлении СК РФ по Томской области.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии с места трагедии, на которых видна работа оперативных групп. По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры.

Следователи проводят доследственную проверку по статье 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и условия, способствовавшие трагедии. В ходе проверки будут изучены материалы с места происшествия, опрошены свидетели и родственники погибшей.

Информация о результатах проверки станет известна после завершения всех следственных мероприятий.

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