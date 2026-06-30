Томск утром 30 июня встал в девятибалльных пробках

Последствия утреннего ливня в Томске парализовали движение на дорогах областного центра. Фото: скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»

Ливень, начавшийся в Томске в 7.00, оставил после себя большие лужи. По ним горожане пытаются добраться до работы. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности дорог в областном центре после 8.00 оценивается в девять баллов.

Самая сложная ситуация наблюдается на Иркутском тракте: от кольца на улице Беринга до пересечения с Мичурина транспорт движется очень медленно. Медленно поднимаются автомобили вверх по Клюева к Суворовскому кольцу. Движение затруднено на пересечении улиц Энтузиастов и Клюева.

Стоит участок проспекта Фрунзе — от троллейбусного депо до Комсомольского проспекта. Сложный для движения участок образовался на Красноармейской от Яковлева до Сибирской.

Ситуацию на дорогах усугубляют множество закрытых для движения участков, включая участок Сибирской между Киевской и Комсомольским проспектом.

Стоит транспорт на Ломоносова при движении к Степановскому переезду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди и грозы прогнозируют томские синоптики в последний день июня

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru