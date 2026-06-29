В Томской области мужчина погиб от падения в глубокий погреб

Место трагедии. Фото: Томская поисково-спасательная служба

В Томской области мужчина погиб после падения в погреб. Подробности рассказали сегодня в ТОПСС.

Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 13:01. По предварительной информации, на улице Центральная мужчина упал в погреб и находился без признаков жизни.

На место незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда «Восточный». Спасатели провели работы по извлечению тела пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения и веревок.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при эксплуатации подсобных помещений: проверять надежность крышек погребов, устанавливать ограждения, не допускать к опасным объектам детей и пожилых людей. При проведении работ в подвальных помещениях целесообразно использовать страховочное оборудование.

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