В Томской области мужчина погиб от падения в глубокий погреб

В Томской области мужчина погиб после падения в погреб. Подробности рассказали сегодня в ТОПСС.
Сообщение о происшествии поступило оперативному дежурному в 13:01. По предварительной информации, на улице Центральная мужчина упал в погреб и находился без признаков жизни.
На место незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда «Восточный». Спасатели провели работы по извлечению тела пострадавшего с использованием альпинистского снаряжения и веревок.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при эксплуатации подсобных помещений: проверять надежность крышек погребов, устанавливать ограждения, не допускать к опасным объектам детей и пожилых людей. При проведении работ в подвальных помещениях целесообразно использовать страховочное оборудование.
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