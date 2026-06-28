Более тысячи случаев описторхоза зафиксировано в Томской области за год

Опасна к употреблению без обработки речная рыба Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Томской области зафиксировал рост заболеваемости описторхозом. 1018 томичей заразились паразитами от рыбы за год. Причем, за первые четыре месяца текущего года уже зарегистрировано 350 заболевших. Таковы данные ведомства.

По данным ежегодного мониторинга, чаще всего личинками описторхиса заражена рыба семейства карповых, в том числе язь, елец, плотва и лещ. Нарушение правил реализации рыбной продукции и отсутствие надлежащей термической обработки влечет за собой административную ответственность по статьям КоАП РФ. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения предусмотрены крупные денежные штрафы, а за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности наступает уголовная ответственность.

Описторхоз и дифиллоботриоз попадают в организм через желудок с сырой или плохо обработанной рыбой. Обе болезни поражают печень, желчный пузырь, кишечник, вызывают анемию и аллергию, а при дифиллоботриозе еще и снижают внимание и работоспособность. Заразиться от больного человека или животного нельзя, только через рыбу. За сокрытие информации об эпидемиологической обстановке или фальсификацию результатов проверок должностным лицам грозит административное задержание на срок до двенадцати суток и дисквалификация.

Чтобы не подхватить заразу, не пробуйте сырую рыбу, используйте отдельную посуду для разделки и обязательно термически обрабатывайте улов. Жарьте распластанную рыбу под крышкой не меньше двадцати минут, варите столько же. Если решили вялить, сначала просолите от одного до трех дней, чтобы соль составляла двенадцать-четырнадцать процентов от веса рыбы.

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